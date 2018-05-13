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Saklandığı evde yakalandı!

Aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı.

Saklandığı evde yakalandı!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 8 yıl önce sokakta çıkan ve olayla ilgisi bulunmayan bir kadının vurularak yaşamını yitirdiği silahlı çatışmayla ilgili davada hakkında 17 yıl 10 ay hapis cezası verilen hükümlü, operasyonla yakalandı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen hükümlü Ezdinşah Açıkça (ortada), daha sonra sevk edildiği adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #seyhan #aranan hükümlü yakalandı
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