Uşak'ın Ulubey ilçesinde bulunan saklı cennetteki kuş sayısında rekor artış yaşandı. Plan dahilinde alınan önlemler, 45'e yakın kuş çeşidinin yaşadığı havzadaki artışın başlıca nedeni.

Doğal güzelliği ile dikkat çeken, saklı cennet olarak da bilinen Adıgüzeller Barajı havzasında kuş cıvıltıları ile yankılanıyor.



Uşak'ın Ulubey ilçesinde gölü çevreleyen dik yamaçlarla oluşan bu cennet kuşların uğrak noktası.



Etkin koruma yöntemleri sayesinde rekor artışla karabatak sayısı 600'den 800'e, gri balıkçıl sayısı 150'den 200'e ulaştı.



45'e yakın kuş çeşidinin yaşadığı havzada hayvanların üreme döneminde rahatsız olmasına yol açacak tüm olumsuzlukların önüne geçildi.



Çam ağaçlarına kurulu yuvalarda hayata merhaba diyen yüzlerce yavru kuş hayata tutunmaya çalışıyor.





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