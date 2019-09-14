Salçalık domateste yüksek rekolte
Cennet vatanımızın verimli topraklarında her zorluğa karşı üretim diyenler kazanıyor. Öyle ki Bursa'nın Karacabey Ovası'nda salçalık domateste 1,3 milyon tonluk rekolte bekleniyor. Giresun'un Çamoluk ilçesinde ise hasadına başlanan şeker kuru fasulyenin bu sezon 70 ton mahsul vermesi bekleniyor
Türkiye'de salçalık domates üretiminin yüzde 45'i Bursa'nın Karacabey Ovası'nda yapılıyor. Bu yıl rekoltenin 1,3 milyon tona ulaşması öngörülüyor.
Ovada ülke genelindeki salça fabrikaları için üretim yapılıyor. Temmuz sonunda başlanan hasatta neredeyse sona gelindi. Şimdilik tek sıkıntı fiyatta.
Karacabey Ziraat Odası Meclis Başkan Vekili İsmail Şendere, yeteri kadar üretim yaptıklarına dikkat çekti. Devlete seslendi.
Giresun'da Çamoluk şeker kuru fasulyesinde şimdi hasat zamanı... Üretici, kendine özgü tada sahip şeker kuru fasuylenin 70 ton mahsul vermesini bekliyor.
Fasulyeyi ilçede ilk zamanlar yöre halkı kendi ihtiyaçları için yetiştiriyordu. Ticari amaçlı üretim son yıllarda giderek artıyor. Coğrafi işaretli ürün kilogramı 25-30 liradan satışa sunuluyor.
Çamoluk Ziraat Odası Başkanı Ali Tatar, üretimi yaygınlaştırmak ve kalitesini arttırmak için yürüttükleri projeyi anlattı.
ulusal.com.tr
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