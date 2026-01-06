Saldırı girişimi sonrası Bozbey'den ilk açıklama

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, katıldığı programda fiziki saldırı girişimine maruz kaldı. Olayın ardından mahalleden ayrılmayan ve programını yarıda kesmeyen Bozbey, başkanlık karavanına geçerek halkın sorunlarını dinlemeyi sürdürdü.

Saldırı girişimi sonrası vatandaşlara hitap eden Bozbey, "Bu tür olaylarla her zaman karşılaşabiliriz. Onun için hizmetlerimizi herkese eşit bir şeklide sürdürüyoruz. Halkımızın bize sahip çıkmasıyla bu tip insanlar toplumda yer bulamayacaklar" dedi.

BİR KİŞİNİN DAVRANIŞI MAHALLEYE MAL EDİLEMEZ

Mahalle halkına ve muhtara üzülmemeleri gerektiğini söyleyen Bozbey, saldırının münferit bir olay olduğunun altını çizdi. Bozbey, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Mahalle halkımız üzülmesin. Muhtarımız üzülmesin. Neticede bunlarla her zaman için karşılaşabiliriz. Bunların olabileceğini düşünüyoruz. Onun için hizmetleri eşit bir şekilde sürdürmenin gayretini sürdürüyoruz. Toplumumuzdan bunlar ayıklanacak. Sizlerin destekleriyle, sizlerin sahiplenmeleriyle birlikte bu tip insanlar toplumda yer bulamayacaklar. Bunları biliyoruz. Onun için bunların ne maksatlı olduğunu, davranış gösterdiğini de çok iyi biliyoruz. Bunlar bizim yanımızda asla yer alamaz, yer bulumazlar böyle insanlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Sadece bir kişinin kötü davranışı mahalleye, ilçeye mal edilemez."

MUSTAFA BOZBEY SÖZÜ VERİYORUM

Muhtar Şevket Işık'ın kendisinden özür dilemesi üzerine konuşmasını sürdüren Başkan Bozbey, Bursa'nın her bireyine eşit hizmet götürme kararlılığında olduklarını vurguladı. "Sadece birinin böyle davranmasıyla başka türlü düşünecek değiliz. Asla kimse bizden bunu beklemesin" diyen Bozbey, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz Bursa'nın her bireyini seviyoruz. Bursalının her bireyine eşit düşünüyoruz. Eşit hizmete hakkı olduğunu çok iyi biliyoruz. Her bireyimizin huzurla güvenle mutlulukla yarınlara bakmasını istiyoruz. Biz hizmet üretmeye devam edeceğiz. Sizlerle görüşmeye devam edeceğiz. Yapacak daha çok işimiz var. İnşallah bunları hep beraber gerçekleştireceğiz. Kentimizin herhangi bir yerinde ne varsa bu mahallelerde de Yıldırım'da da bu olacak. Mustafa Bozbey sözü veriyorum. İhtiyaç sahiplerinin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Emeklinin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki, sizler her türlü güzel hizmeti hak ediyorsunuz. Onun için çaba gösteriyoruz. Onun için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah yine görüşeceğiz. Her birinizle görüşeceğiz. Gece 24'te olsa sizlerle görüşeceğiz."

MUHTAR IŞIK: İKİ GÜN EMNİYETİ ARADIM

Mahalle Muhtarı Şevket Işık ise yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek Başkan Bozbey'den mahalle adına özür diledi. Güvenlikle ilgili daha önce uyarılarda bulunduğunu belirten Muhtar Işık, şu açıklamayı yaptı: "Mahalle adına başkandan özür diliyorum. Başkanımız çok güzel insandır. Altyapı, yol, asfaltı kaldırımını yaptı. Başkanımın her zaman kapısı açıktır. Ben başkandan özür diliyorum. Bir kişi pislik yaptı. Mahalleye mal edilmesin. Ben çok üzgünüm. Çok doluyum. İki gün emniyeti, karakolu aradım. Başkanımızı koruyacaksınız diye."