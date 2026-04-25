Saldırıda hayatını kaybeden Adnan’ın mezarı mektuplarla doldu

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil'in Osmaniye'deki mezarı, ziyaretçilerin bıraktığı mektup ve çiçeklerle donatıldı.

Simge Sarıyar
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırı sonucu yaşamını yitiren 5. sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil'in, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan kabrine vatandaşlar tarafından ziyaretler gerçekleştiriliyor. Ziyaretçiler, küçük çocuğun mezarına bayrak, çiçek, şiir ve mektuplar bırakıyor.

KUZENİ MEZAR BAŞINDA MEKTUPLARI OKUDU

Hayatını kaybeden çocuğun dayısı Kemal Yeşil ve kuzeni Derin Yeşil, kabristana gelerek Adnan Göktürk Yeşil için dua etti. Mezarın etrafında vatandaşlar tarafından bırakılan onlarca şiir ve mektubu inceleyen aile üyeleri, yazılanları tek tek okudu.

Ziyaret esnasında, kabre bırakılan mektuplardan biri kuzen Derin Yeşil tarafından sesli bir şekilde okundu. Aile, gösterilen bu vefa karşısında duygusal anlar yaşadı.

Mezarlık ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan dayı Kemal Yeşil, yeğeninin bayramları kutlamasını çok istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Adnan Göktürk bizim yeğenimiz. Bugün benim de küçük bir kızım var. O da, "Adnan Göktürk’ün mezarına gidebilir miyiz baba?" dedi. Onu getirdim. Geldiğimde burada Haruniye Okulu öğrencileri ile başka okullardan öğrencilerin yazmış oldukları mektupları gördük. Bu durum bizi çok duygulandırdı ve gururlandırdı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. 23 Nisan’da mezara bırakılan mektuplar da ayrı bir anlam taşıyor. Biz, Adnan Göktürk’ün de bu 23 Nisanları kutlamasını isterdik ama olmadı, Rabbim kısmet etmedi. Bu nedenle 23 Nisan’da bayramı kutlamak için mezarına gelen çocuklara da çok teşekkür ediyorum"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş okul saldırısı
