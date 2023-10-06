Saldırıya Uğrayan Aile Hekiminin Tedavisi Sürüyor! Baypas Ameliyatı Yapılacak
Kars'ta darp edilen aile hekimi Ercan Şentürk'ün tedavisi sürüyor. Kalp damar cerrahisi yoğun bakım servisinde takip edilen 65 yaşındaki Şentürk'e baypas ameliyatı yapılacak. Hasta yakını tarafından saldırıya uğrayan Doktor Şentürk, "insanları eğitimli olması gerekir"diyerek sitem etti.
Görevi başında darp edildi, şimdi hayat mücadelesi veriyor.
Kars'ın Selim ilçesinde aile hekimi Ercan Şentürk rapor isteyen bir hasta yakınına hayır cevabını verince olanlar oldu. Hasta ve ağabeyi doktoru öldüresiye dövdü.
Doktorun Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
65 yaşındaki Şentürk'e baypas ameliyatı yapılacak.
Darp olayından sonra saldırgan Serkan C. tutuklanmıştı.
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