Saldırıya Uğrayan Aile Hekiminin Tedavisi Sürüyor! Baypas Ameliyatı Yapılacak

Görevi başında darp edildi, şimdi hayat mücadelesi veriyor.



Kars'ın Selim ilçesinde aile hekimi Ercan Şentürk rapor isteyen bir hasta yakınına hayır cevabını verince olanlar oldu. Hasta ve ağabeyi doktoru öldüresiye dövdü.



Doktorun Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.



65 yaşındaki Şentürk'e baypas ameliyatı yapılacak.



Darp olayından sonra saldırgan Serkan C. tutuklanmıştı.