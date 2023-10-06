Saldırıya Uğrayan Aile Hekiminin Tedavisi Sürüyor! Baypas Ameliyatı Yapılacak

Kars'ta darp edilen aile hekimi Ercan Şentürk'ün tedavisi sürüyor. Kalp damar cerrahisi yoğun bakım servisinde takip edilen 65 yaşındaki Şentürk'e baypas ameliyatı yapılacak. Hasta yakını tarafından saldırıya uğrayan Doktor Şentürk, "insanları eğitimli olması gerekir"diyerek sitem etti.

Saldırıya Uğrayan Aile Hekiminin Tedavisi Sürüyor! Baypas Ameliyatı Yapılacak
Son Güncelleme:

Görevi başında darp edildi, şimdi hayat mücadelesi veriyor.

Kars'ın Selim ilçesinde aile hekimi Ercan Şentürk rapor isteyen bir hasta yakınına hayır cevabını verince olanlar oldu. Hasta ve ağabeyi doktoru öldüresiye dövdü.

Doktorun Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

65 yaşındaki Şentürk'e baypas ameliyatı yapılacak.

Darp olayından sonra saldırgan Serkan C. tutuklanmıştı.

YSP Milletvekili Sezai Temelli Hakkında SoruşturmaYSP Milletvekili Sezai Temelli Hakkında SoruşturmaGündem
# kars # doktor şiddet
Çok Okunanlar
Soğandaki Korkunç Tehlike!
Soğandaki Korkunç Tehlike!
Akaryakıta Büyük İndirim Mi Geliyor?
Akaryakıta Büyük İndirim Mi Geliyor?
O Şehirlerde Yaşayanlar Dikkat!
O Şehirlerde Yaşayanlar Dikkat!
Karın Yağlarından Kurtulmak Artık Çok Kolay! Günde 1 Kaşık Tüketin ve Dümdüz Bir Karına Sahip Olun
Karın Yağlarından Kurtulmak Artık Çok Kolay! Günde 1 Kaşık Tüketin ve Dümdüz Bir Karına Sahip Olun
Dışişleri Bakanlığından Düşürülen SİHA ile İlgili Açıklama!
Dışişleri Bakanlığından Düşürülen SİHA ile İlgili Açıklama!
Öne Çıkanlar Corning işçileri 85 gündür grevde! Corning işçileri 85 gündür grevde! Hangi Şehirlerde Hızlı Tren Var? Hangi Şehirlerde Hızlı Tren Var?