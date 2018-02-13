Askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen, 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili biri başka suçtan olmak üzere 5'i tutuklu, 3'ü firari 21 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de, 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, yoğun katılım nedeniyle Kayseri Adliyesi konferans salonuna alındı.

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, tutuklu sanıklar Kenan Çiçek, Ekrem Uğur, Mehmet Oluk ve Ümit Kepir, başka suçtan tutuklu Abdullah Akbıyık, tutuksuz yargılanan Murat T. ve Serkan A. ile avukatları ve bazı maktul yakını müştekiler hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen müşteki Ferdi Çatal, saldırıda bağ bacağından yaralandığını söyledi. Sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade eden Çatal, "Saldırıda sağ bacağımı kaybettim. 15 şehidimiz var, adaletin yerini bulmasını istiyorum, şikayetçiyim. Saldırı anında otobüste ayaktaymışım, kendime geldiğimde yoğun bakımdaydım. Saldırı anına ilişkin hiçbir şey hatırlamıyorum." diye konuştu.



"Saldırıyı Sabri Ok planladı"

Duruşmada dinlenen tanık T.Ö, hükümlü bulunduğu Nevşehir Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığı ile ifade verdi.

Bulunduğu cezaevinde, sanıklardan 6-7'sinin kaldığını ve kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde, "Acaba nerede hata yaptık. Devlet yaptığımızın ne kadarını biliyor. Nasıl bir ifade verelim?" dediklerini duyduğunu anlatan T.Ö, şunları söyledi:

"Sanıklardan Ekrem Uğur ile yakınlaştım. Sohbetlerimizde bana, terör saldırısını nasıl yaptıklarını anlattı. Uğur, örgütün, HDP milletvekillerinin tutuklanmasını protesto için AK Parti'nin yüksek oy aldığı Kayseri, Aksaray ve Konya gibi illerde eylemler planladığını, önce Aksaray'daki polis noktasının planlandığını, burada sorun çıkınca Kayseri'deki polis lojmanlarının hedef alındığını ancak lojmanların değişmesi nedeniyle Kayseri 1. Komando Tugayı'nın hedef olarak seçildiğini anlattı."

T.Ö, tutuksuz sanıklardan otobüs şoförü Hamit Eroğlu'nun da canlı bomba Kasım Yıldırımçakar'a hakaret ettiğini belirterek, Eroğlu'nun, "Zamanından önce terör olayını gerçekleştirip beni yaraladı. Ben su bahanesiyle aşağıya indikten sonra patlama olacaktı." dediğini iddia etti.

T.Ö, saldırıyı Sabri Ok'un planladığını sanıklardan duyduğunu da öne sürdü.

Mütalaasında, sanıklardan Akbıyık'ın, kuvvetli suç şüphesi, delillerin henüz toplanmamış olması, olası ceza alması nedeniyle tutuklanmasını isteyen savcı, diğer tutuklu sanıklar yönünden de aynı gerekçeler ve kaçma şüpheleri nedeniyle mevcut durumlarının devamını talep etti.

Sanıklar ise haklarındaki iddiaları reddederek, tahliye ve beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, başka suçtan tutuklu bulunan Akbıyık'ın bu dosya kapsamında da tutuklanmasına, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederek, bazı tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.