Salı günü dikkat! 6 ilde kavurucu sıcak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre hava sıcaklıkları yeniden yükselişe geçti. Bu hafta itibarıyla sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. 23 Eylül Salı günü için 6 şehirde yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.

Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacak vatandaşların güneş çarpması ve sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.


23 EYLÜL SALI SICAK OLACAK ŞEHİRLER

Meteoroloji’nin açıklamasına göre, 23 Eylül Salı günü hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacağı iller şunlar:

Manisa
Aydın
Denizli
Adana
Osmaniye
Hatay

