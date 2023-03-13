Samandağ çiftçisine bu yıl su yok

Samandağ ilçesindeki sulama hizmetleri depremde hasar gördü. Bu nedenle Samandağ ilçesine 2023 yılında sulama hizmetlerinin verilemeyeceğini belirtildi.

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü depremde Hatay'ın Samandağ ilçesine verilen sulama hizmetlerinin hasar gördüğünü duyurdu. 2023 yılında ilçeye sulama hizmetinin verilemeyeceğini açıkladı. Vatan Partisi ve Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı'dan tepki geldi.

Sulama kanalı zarar gördü, su veremeyeceğiz dediler. Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü'nün Hatay Samandağ için yaptığı açıklama tepki çekti.

Samandağ ilçesindeki sulama hizmetleri depremde hasar gördü. Bu nedenle Samandağ ilçesine 2023 yılında sulama hizmetlerinin verilemeyeceğini belirtildi.

Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, kararı eleştirdi. Vatan Partisi Samandağ İlçe Başkanı Edip Hadimoğulları da uyarılarda bulundu, çözümü açıkladı.

Benzer Videolar

Of'ta çıkan yangın lodosla büyüdü Of'ta çıkan yangın lodosla büyüdü
Komandolar Adıyaman'dan ayrıldı Komandolar Adıyaman'dan ayrıldı
Kahraman Tazeoğlu gördüklerini anlattı Kahraman Tazeoğlu gördüklerini anlattı
Mehmet Akif Ersoy yurdun dört bir yanında anıldı Mehmet Akif Ersoy yurdun dört bir yanında anıldı
"Coğrafyamızdaki oyunları çöpe atma vakti" "Coğrafyamızdaki oyunları çöpe atma vakti"
"Üretim yarıya yarıya düşme tehlikesinde" "Üretim yarıya yarıya düşme tehlikesinde"
Hatay'da normale dönüşün yolları Hatay'da normale dönüşün yolları
Süheyla Sultan depremzedelerin hizmetinde Süheyla Sultan depremzedelerin hizmetinde
Kahraman Köpek Proteo Karşıyaka'ya resmedildi Kahraman Köpek Proteo Karşıyaka'ya resmedildi
Yıldırım Belediyesi'nden konteyner atağı Yıldırım Belediyesi'nden konteyner atağı
Depremzedeler konteynırlara taşınmaya başladı Depremzedeler konteynırlara taşınmaya başladı
Pasajın kolonlarındaki hasar esnafı tedirgin etti Pasajın kolonlarındaki hasar esnafı tedirgin etti
Çok Okunanlar
1 Trabzon'da örtü yangını
2 13 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
3 İstanbul'a yeni raylı sistem geliyor
4 Atatürk'ün kararlılığı İngiliz Başbakanını istifa ettirdi
5 EYT'liler için 2'li gelir hesabı