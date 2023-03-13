Samandağ çiftçisine bu yıl su yok
Samandağ ilçesindeki sulama hizmetleri depremde hasar gördü. Bu nedenle Samandağ ilçesine 2023 yılında sulama hizmetlerinin verilemeyeceğini belirtildi.
Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü depremde Hatay'ın Samandağ ilçesine verilen sulama hizmetlerinin hasar gördüğünü duyurdu. 2023 yılında ilçeye sulama hizmetinin verilemeyeceğini açıkladı. Vatan Partisi ve Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı'dan tepki geldi.
Sulama kanalı zarar gördü, su veremeyeceğiz dediler. Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü'nün Hatay Samandağ için yaptığı açıklama tepki çekti.
Samandağ ilçesindeki sulama hizmetleri depremde hasar gördü. Bu nedenle Samandağ ilçesine 2023 yılında sulama hizmetlerinin verilemeyeceğini belirtildi.
Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, kararı eleştirdi. Vatan Partisi Samandağ İlçe Başkanı Edip Hadimoğulları da uyarılarda bulundu, çözümü açıkladı.