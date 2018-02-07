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Şampiyon sporculardan şehit polisin mezarına ziyaret

Şehit Muhammed Oğuz Kılınç Türkiye Wushu Şampiyonası'nda Avrupa ve Türkiye şampiyonu olan sporcular, şehit polis memurunun mezarını ziyaret etti

Şampiyon sporculardan şehit polisin mezarına ziyaret

 Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Şehit Muhammed Oğuz Kılınç Türkiye Wushu Şampiyonası'nda birinci olan sporcular, şehit polis memurunun mezarını ziyaret etti.

Antalya'da düzenlenen şampiyonada Avrupa ve Türkiye şampiyonu olan sporcular, turnuva sonunda antrenör Fatma Akyüz eşliğinde Şehit Muhammet Oğuz'un Uncalı Polis Şehitliği'ndeki mezarı başında dua etti.
Şehitlerin ülke için yaptıklarının hiçbir maddi güçle ölçülemeyecek büyüklükte olduğunu ifade eden antrenör Akyüz, "Onları daima hatırlayacağız. Onların bayrak ve vatan için canlarını verdiğini hiç unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi.
Şehit Muhammet Oğuz Kılıç'ın da hiç tereddüt etmeden vatanı için 15 Temmuz gecesi şehit olduğunu kaydeden Akyüz, "Bu makam öyle bir makam ki herkese nasip olmaz. Allah yolunda canını verenlere yaradan ölü olarak bakmıyor biz de öyle bakmıyoruz. Rabbim inşallah bize de kendi yolunda şehit olmayı nasip eder." diye konuştu.
Şampiyonanın ismini taşıyan şehit polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, ziyaretlerinden dolayı genç sporculara teşekkür etti. Oğlunun 15 Temmuz gecesi hainlerin ilk şehit ettiği kişilerden olduğunu ifade eden Kılınç, oğlunun nasıl şehit olduğunu ve onunla yaptığı son görüşmeyi sporcularla paylaştı.
Şampiyon sporcular, yapılan duanın ardından şehitlikten ayrıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu #şehit Muhammet Oğuz Kılınç #antalya
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