Samsun'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Samsun'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Samsun'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:





Vatan Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Alemdaroğlu



Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Demir (Cumhur İttifakı)

19 Mayıs: Osman Topaloğlu (Cumhur İttifakı)

Atakum: Zihni Şahin (Cumhur İttifakı)

Ayvacık: Halil Kalaycı (Cumhur İttifakı)

Bafra: Hamit Kılıç (Cumhur İttifakı)

Canik: İbrahim Sandıkçı (Cumhur İttifakı)

Çarşamba: Halit Doğan (Cumhur İttifakı)

Havza: Sebahattin Özdemir (Cumhur İttifakı)

İlkadım: Erdoğan Tok (Cumhur İttifakı)

Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu (Cumhur İttifakı)

Ladik: Nurhan Yapıcı Özel (Cumhur İttifakı)

Salıpazarı: Halil Akgün (Cumhur İttifakı)

Tekkeköy: Hasan Togar (Cumhur İttifakı)

Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis (Cumhur İttifakı)

Yakakent: Hüseyin Kıyma (Cumhur İttifakı)

Terme: Ali Kılıç (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi

Alaçam: Fuat Canbaz (Millet İttifakı)

Atakum: Cemil Deveci (Millet İttifakı)

Bafra: Kemal Bütüner

Çarşamba: Altan Karabulut (Millet İttifakı)

Havza: Mehtap Yeşilbaş (Millet İttifakı)

Tekkeköy: Tansu Çıkış

Vezirköprü: Onur Bayburtlu (Millet İttifakı)

Yakakent: Ramazan Şensoy (Millet İttifakı)





Milliyetçi Hareket Partisi

Alaçam: İlyas Acar (Cumhur İttifakı)

Asarcık: Şerif Kılağuz (Cumhur İttifakı)





İYİ Parti

Büyükşehir Belediyesi: Hayati Tekin (Millet İttifakı)

19 Mayıs: Ahmet Topal (Millet İttifakı)

Asarcık: Bahri Köşüş (Millet İttifakı)

Ayvacık: İsmet Çapaş (Millet İttifakı)

Bafra: Rızvan Aksoy

Canik: Atıf Yiğit (Millet İttifakı)

Kavak: Şerif Ün (Millet İttifakı)

Ladik: İbrahim Ünsal (Millet İttifakı)

İlkadım: Necattin Demirtaş (Millet İttifakı)

Salıpazarı: Refaettin Karaca (Millet İttifakı)

Tekkeköy: Mustafa Candal



Saadet Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Salih Şen

19 Mayıs: Yakup Demir

Alaçam: Ahmet Mücahid Yıldız

Asarcık: Seyitahmet Akkuş

Atakum: Serdar Şen

Ayvacık: Cengiz Keskin

Bafra: Mustafa Harman

Canik: Ali Şener

Çarşamba: Sebahattin Sancar

Havza: Şenol Tunçay

İlkadım: Şerif Altundal

Kavak: Remzi Sarak

Ladik: Yalçın Kaya Oğuz

Salıpazarı: Ali Turhan

Tekkeköy: Şükrü Yavuz

Terme: Ali Yüksel

Vezirköprü: Fahreddin Kılıç

Yakakent: Sinan Yılmaz





Türkiye Komünist Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Belma Nur Kartal

İlkadım: Ferdi Ak





Demokrat Parti

Büyükşehir Belediyesi: Fethi Zeki Sayar

Alaçam: Atalay Yılmaz

Atakum: Meral Şenocak

Ayvacık: Yaşar Çakıroğlu

Bafra: Fatih Aydoğan

Canik: Ramazan Atar

Çarşamba: Dudu Öztürk

Havza: Turgay Saat

İlkadım: Mustafa Kemal Kumbasar

Kavak: Gündüz Söylemez

Salıpazarı: Nurcan Atik

Tekkeköy: Hasan Özdağ

Yakakent: Emin Şensoy



Demokratik Sol Parti:

Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Koç

19 Mayıs: Serdar Falcıoğlu

Alaçam: Aziz Ak

Asarcık: Tarık Er

Atakum: Devrim İpekdal

Bafra: Zeynep Çiçek

Canik: Erkan Gökçen

Çarşamba: İbrahim Sağlam

Havza: Temel Terme

İlkadım: Murat Falcıoğlu

Kavak: Abdullah Haşim Öner

Ladik: Mahmut Mustafa Başaran

Salıpazarı: Yeşim Karakaya

Tekkeköy: Niyazi Odabaş

Terme: Yunus Soylu

Vezirkörpü: Murat Arabacı

Yakakent: Hasan Recai Geritabak







Bağımsız Türkiye Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Bekir Uslucan

19 Mayıs: Ali Karamahmutoğlu

Alaçam: Mahmut Durgun

Asarcık: Mustafa Kurt

Atakum: Hüsnüye Kömürlü

Ayvacık: Cemal Pala

Bafra: Sezai Şahin

Canik: Yusuf Kurt

Çarşamba: Hayri Ayan

İlkadım: Lisan Yolay

Kavak: Seydi Ahmet Erat

Ladik: Nermin Yolay

Salıpazarı: Sadık Altay

Tekkeköy: Kamil Yenen

Terme: Suat Küçükdursun

Vezirköprü: Satılmış Gülhan

Yakakent: Bülent Küçükçakır



Büyük Birlik Partisi

Alaçam: Haydar Yıldırım

Ayvacık: Erdal Avcı

Canik: Kemal Saral

Çarşamba: Ertan Sağlam

Salıpazarı: Mehmet Zengin

Terme: Hüseyin Ar

Vezirköprü: Fatih Ay

Yakakent: Salih Seven





Bağımsız Adaylar

Büyükşehir Belediyesi: Erhan Usta

Asarcık: Necip Endes

Havza: Mustafa Turhan, Mahmut Karahan

İlkadım: Şaban İşenç

Kavak: Muzaffer Candemir

Ladik: Ahmet Devlethan

Tekkeköy: Özcan Büyük