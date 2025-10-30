Samsun Bafra’da fabrika yangını! Alevler kısa sürede büyüdü

Samsun’un Bafra ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında saat 23.00 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tesisin diğer bölümlerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Fabrikadaki söndürme çalışmaları sürdürülüyor.