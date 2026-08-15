Samsun Bafra'da şüpheli ölüm: 23 yaşındaki genç kız evinin önünde ölü bulundu!

Samsun'un Bafra ilçesinde 23 yaşındaki Sevilay Dönge, bir apartmanın önünde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Balkondan düştüğü anlaşılan genç kızın ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçerken, adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Samsun Bafra'da şüpheli ölüm: 23 yaşındaki genç kız evinin önünde ölü bulundu!
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Olay, dün gece saatlerinde Bafra ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Gelen bir ihbar üzerine bölgeye hızla polis ve ambulans ekipleri yönlendirildi. Belirtilen adresteki bir apartmanın önüne ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yerde yatan Sevilay Dönge'ye müdahale etti. Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk kontrolde, balkondan düştüğü anlaşılan 23 yaşındaki Dönge'nin hayatını kaybettiği kesinleşti.

SIR PERDESİ OTOPSİYLE ARALANACAK

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından genç kızın ölümü şüpheli bulundu. Sevilay Dönge’nin cansız bedeni, olayın ardındaki sır perdesinin aralanması ve kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Yetkililerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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