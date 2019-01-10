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Samsun, Bingöl ve Kahramanmaraş'ta 11 Ocak 2019 Cuma günü okullar tatil mi?)

Samsun'un Tekkeköy ilçesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan, Nurhak, Afşin ve Ekinözü ilçeleri ve Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki okullarda yoğun kar nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildi.

Samsun, Bingöl ve Kahramanmaraş'ta 11 Ocak 2019 Cuma günü okullar tatil mi?)

Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Elbistan, Nurhak, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde yarın tüm okullar, tipi, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle tatil edildi.

Bingöl
Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki okullarda yoğun kar nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar dolayısıyla ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime cuma günü ara verildiği bildirildi. 
Özel İdare ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Samsun
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler için eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Tekkeköy ilçesinde tipi ve rüzgarın sürüklediği kar sonucu mahalle yollarının kapandığı bildirildi.
Kapalı mahalle yollarının açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, ilçe merkezine taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler için eğitime 11 Ocak Cuma günü bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Etiketler; #Kahramanmaraş #bingöl
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