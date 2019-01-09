Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün, il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Bitlis Valiliği de yaptığı açıklamayla okulların tatil edildiğini duyurdu. Samsun'da Ladik, Asarcık, Salıpazarı, Kavak, Vezirköprü ve Havza ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verilecek

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün, il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacak.



Bitlis

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verilecek.



Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verileceği bildirildi.



Samsun

Samsun'un ​Vezirköprü ve Havza ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verilecek

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Vezirköprü ve Havza ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 09.01.2019 Çarşamba günü tüm okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir.Ayrıca adı geçen ilçelerde aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." denildi.



Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ladik, Asarcık, Salıpazarı ve Kavak'ta devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 09.01.2019 Çarşamba günü tüm okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir. Adı geçen ilçelerde aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." denildi.