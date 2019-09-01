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Samsun Çarşamba'da trafik kazaları: 13 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Kazada, sürücüler Umut Kaymak ve Erol Töre ile araçlarda bulunan Burak Kaymak, Çınar Berk Töre, Düriye Özkır, Arif Özkır ve Emine Töre yaralandı.

Samsun Çarşamba'da trafik kazaları: 13 yaralı

Umut Kaymak idaresindeki 06 BDP 128 plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Kemer Mahallesi mevkisinde, Erol Töre'nin kullandığı 55 ACE 077 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Burak Kaymak, Çınar Berk Töre, Düriye Özkır, Arif Özkır ve Emine Töre yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazım Topal idaresindeki 59 UY 329 plakalı otomobil ile Mehmet Arslan yönetimindeki 55 ZR 052 plakalı otomobil de Demiraslan Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Sultan Topal, Kadriye, Büşra ve Mert Hasanoğlu yaralandı.

Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #çarşamba #Kemer Mahallesi #samsun #trafik kazası
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