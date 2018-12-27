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Samsun, Çorum ve Tokat'ta bugün okullar tatil mi? (27 Aralık 2018 Perşembe)

Samsun, Çorum ve Tokat'ın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 27 Aralık Perşembe günü de ara verileceği bildirildi.

Samsun, Çorum ve Tokat'ta bugün okullar tatil mi? (27 Aralık 2018 Perşembe)

Samsun, Çorum ve Tokat'ın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün da ara verileceği bildirildi.

İl milli eğitim müdürlüklerinden yapılan yazılı açıklamalara göre, bölgelerde kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. 

Samsun'un Havza ilçesinde buzlanma tehlikesi nedeniyle öğrencilerin riske atılmaması için 27 Aralık Perşembe günü taşıma merkezli okullarda tüm öğrencilere izin verilecek.

Çorum'un Sungurlu ve Alaca ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle temel ve orta öğretim okullarında taşımalı eğitim öğrencileri için Tokat'ın Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okullara ara verildiği duyuruldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #tokat #çorum #samsun
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