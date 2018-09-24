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Samsun'da alışveriş merkezinde hırsızlık yapan zanlı güvenlik kamerasından bulundu

Samsun'un Canik ilçesinde bir alışveriş merkezinden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Samsun'da alışveriş merkezinde hırsızlık yapan zanlı güvenlik kamerasından bulundu

Alınan bilgiye göre, alışveriş merkezine gelen iş yeri sahibi Mehmet Akif A, uydu alıcısı, su armatürü, FM gönderici, USB data kablosu, hoparlör, araç ve masa lambalarının çalındığını fark etti.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızlığı 3 farklı tarihte S.D. (55) adlı kişinin yaptığını belirledi.

Alışveriş merkezine geldiği aracın plakası tespit eden şüpheli, operasyonla Belediyeevleri Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızlık zanlısının, içeride dolaşması ve çaldığı ürünleri gömleğinin içine saklaması yer alıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #samsun #canik ilçesi
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