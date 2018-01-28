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Samsun'da arazi kavgası: 1 ölü

Bafra ilçesince arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi öldü.

Samsun'da arazi kavgası: 1 ölü

 Samsun'un Bafra ilçesince arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi öldü.

İddiaya göre, Örencik Mahallesi'nde Ahmet P. (77) ile Ahmet K. arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen Ahmet P, evinden av tüfeğini alarak geri döndü.

Ahmet K'nin, Ahmet P'nin elindeki av tüfeğini almaya çalışması sonucu arbede yaşandı. Ahmet P'nin eşi Merdiye P. (58), tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Merdiye P, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Darbedilen Ahmet P. Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kaçan Ahmet K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #samsun #bafra #av tüfeği #arazi anlaşmazlığı
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