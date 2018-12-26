Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilçede 26 Aralık Çarşamba günü okullar tatil edildi

Samsun'un 6 ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



Samsun Valiliği'den yapılan açıklama şöyle;

Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, Vezirköprü, Kavak, Ladik, Havza ve Asarcık ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 26.12.2018 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır.

Ayvacık ilçemizde devam etmekte olan kar yağışı nedeniyle 26.12.2018 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır.

Yoğun kar yağışı nedeniyle, 26.12.2018 Çarşamba günü Canik ilçemizdeki taşıma merkezli okullarımız (merkez okullarımız hariç) bir gün süre ile tatil edilmiştir. Merkez okullarımıza taşımayla gelen öğrencilerimiz izinli sayılacaktır. Tatil edilen okullarımız; Gökçepınar İlk-Ortaokulu, Başalan Cumhuriyet İlk-Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu, Hacı Naipli İlk-Ortaokulu Düzardıç ve Gödekli İlkokulları, Tuzaklı İlk-Ortaokulu, Gölalan İmam Hatip Ortaokulu, Başkonak İlk-Ortaokulu, Demirci İlk-Ortaokulu,Dereler İlk-Ortaokulu.



26.12.2018 Çarşamba günü Salıpazarı'ndaki taşıma merkezli Tahnal, Konakören, Muslubey ve Yavaşbey İlk-Ortaokullarımızda ve Cevizli,Çağlayan, Kırgıl İlkokullarımız bir gün tatil edilmiştir. Merkez okullarımıza taşıma ile gelen öğrencilerimiz izinli sayılacaktır.

Tekkeköy ilçemizdeki Gökçedere ve Yeşildere Mahallelerinden taşımalı olarak eğitime erişimi sağlanan tüm kademedeki öğrencilerimiz 26.12. 2018 Çarşamba günü (bugün) izinli sayılacaktır.



ulusal.com.tr