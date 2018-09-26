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Samsun'da cip devrildi: 3 yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde cip devrildi, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Samsun'da cip devrildi: 3 yaralı

Trabzon'dan Denizli'ye giden Mehmet Tekinbaş'ın (48) kullandığı 20 SH 091 plakalı cip, 200 Evler Mahallesi Samsun-Ankara karayolunda kontrolden çıkarak yolun sol tarafına devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Sultane ve kızı İlknur Tekinbaş yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince sürücü ile kızı İlknur Tekinbaş, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Sultane Tekinbaş ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araç yoldan kaldırıldıktan sonra açıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #samsun #canik ilçesi #trabzon
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