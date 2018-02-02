Terör örgütüne üye olduğu iddia edilen Irak uyruklu şüpheli tutuklandı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddia edilen Irak uyruklu şüpheli tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda, Irak uyruklu N.H.F.A.T. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Zanlının, Türkiye'deki Suriyeli ve Iraklı mültecilerden DEAŞ'ın adını kullanarak baskıyla menfaat elde ettiği, gasp ve yağma yaptığı iddia edildi.

