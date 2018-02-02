ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması
Türkiye'ye geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Türkiye'ye geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Vatandaşlardan RTÜK ve Diyanet'e
Vatandaşlardan RTÜK ve Diyanet'e "Adnan Oktar" şikayeti
İstanbul'da bir otobüs daha kazası
İstanbul'da bir otobüs daha kazası

Samsun'da DEAŞ operasyonu

Terör örgütüne üye olduğu iddia edilen Irak uyruklu şüpheli tutuklandı

Samsun'da DEAŞ operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddia edilen Irak uyruklu şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irak uyruklu N.H.F.A.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlının, Türkiye'deki Suriyeli ve Iraklı mültecilerden DEAŞ'ın adını kullanarak baskıyla menfaat elde ettiği, gasp ve yağma yaptığı iddia edildi.
 

Etiketler; #Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi #samsun #terör örgütü DEAŞ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.