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Samsun'da ev yangını: 1 ölü

Kavak ilçesinde evde çıkan yangında zihinsel ve bedensel engelli 51 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Samsun'da ev yangını: 1 ölü

Samsun'un Kavak ilçesinde, evde çıkan yangın sonucu engelli bir kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aşağıçirişli Mahallesi'nde Nizamettin Mutlu'ya ait evde, sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek tüm evi saran alevler, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evde yapılan aramada, ev sahibinin kardeşi, zihinsel ve bedensel engelli Hanım Mutlu'nun (51) yaralandığı belirlendi.

Sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Mutlu, ambulans helikopterle Samsun'a sevk edilirken yaşamını yitirdi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #samsun #Kavak #ev yangını
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