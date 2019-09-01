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Samsun'da fenalaşan genç Emircan Atay hayatını kaybetti

Vezirköprü ilçesinde fenalaşan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Samsun'da fenalaşan genç Emircan Atay hayatını kaybetti

 Samsun'un Vezirköprü ilçesinde fenalaşan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ögürlü Mahallesi'nde arkadaşlarıyla sohbet eden Emircan Atay, aniden fenalaştı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekibince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Atay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Atay'ın cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #vezirköprü #samsun #Ölen genç
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