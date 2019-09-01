Vezirköprü ilçesinde fenalaşan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde fenalaşan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Ögürlü Mahallesi'nde arkadaşlarıyla sohbet eden Emircan Atay, aniden fenalaştı.



Arkadaşlarının ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekibince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Atay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Atay'ın cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.