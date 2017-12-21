banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.



Sinop'tan Bafra istikametine giden Suat Özyürek'in (30) kullandığı 61 JC 964 plakalı hafif ticari araç, refüjdeki tabelalara çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.



Kazada sürücü ile araçta bulunan Habibe Özyürek, Zeynep Aygül Özyürek, Aşkın Demirkaya ve Nuray Demirkaya yaralandı. 

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #samsun #hafif ticari araç #yaralı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Son dakika haberleri: Kastamonu'da 5 kişinin cesedi bulundu
Sonraki Haber
İşte Adil Öksüz'ün üstünden çıkanlar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.