Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sinop'tan Bafra istikametine giden Suat Özyürek'in (30) kullandığı 61 JC 964 plakalı hafif ticari araç, refüjdeki tabelalara çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Habibe Özyürek, Zeynep Aygül Özyürek, Aşkın Demirkaya ve Nuray Demirkaya yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
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