Terme ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarparak ölümüne neden olan tır sürücüsü, Ordu'nun Fatsa ilçesinde yakalandı.

Samsun'un Terme ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarparak ölümüne neden olan tır sürücüsü, Ordu'nun Fatsa ilçesinde yakalandı.



İddiaya göre, Oğuz B. (42) idaresindeki 71 EN 083 plakalı tır, Söğüt Mahallesi'ndeki evinin önünde yolun karşısına geçmek isteyen 79 yaşındaki Nimet Özden'e çarptı.



Kazanın ardından tır sürücüsü yoluna devam ederken diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nimet Özden'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Güvenlik güçleri ise görgü tanıklarının ifadesine dayanarak tırın plakasını bölge ekiplerine bildirdi.



Fatsa Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğine bağlı trafik ekipleri, tırı ilçe girişinde durdurarak Oğuz B'yi gözaltına aldı.



Sürücü, sağlık kontrolünün ardından Söğütlü Jandarma Karakolundan gelen ekiplere teslim edildi.