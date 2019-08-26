İzmir Orman Bölge Müdürü açıkladı
İzmir Orman Bölge Müdürü açıkladı
İşçiler Ergün Atalay'a sahip çıktı
İşçiler Ergün Atalay'a sahip çıktı
Lösemiyi yenenler listesine girecek
Lösemiyi yenenler listesine girecek
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Samsun'da köprüde kısmi çökme: 2 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde köprünün karayla bağlandığı bölümünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'da köprüde kısmi çökme: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Samsun Terme Çayı üzerinde Çay ile Fenk mahallelerini bağlayan köprünün karayla bağlandığı bölümünde çökme meydana geldi.

Bu sırada köprüden geçen Mustafa ve Mehmet Kavak çöken bölümden düştü.

AFAD görevlilerince kurtarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çökme sırasında köprünün girişindeki 34 FV 5313 plakalı minibüste de yan tarafa düşmesi sonucu hasar oluştu.

Güvenlik güçlerinin önlem aldığı bölgede Terme Belediyesine ait yapı ile YEDAŞ'a ait trafonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #samsun
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.