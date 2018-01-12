Samsun’da otomobil çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Atakum ve İlkadım ilçelerinde farklı zamanlarda aynı markaya ait 3 otomobilin çalındığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, çalışma başlattı.
Otomobilleri çalıp gezdikten sonra bıraktığı belirlenen şüpheliler Nazım Ç. (21) ve 17 yaşındaki Ç.K. ekiplerce yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Samsun’da otomobil çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Samsun’da otomobil çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.