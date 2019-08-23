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Samsun'da sağanak: Bir kişi hayatını kaybetti
Samsun'da sağanak: Bir kişi hayatını kaybetti
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Samsun'da sağanak: 2 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da etkili olan sağanak yağış iki kişinin ölümüne neden oldu. Salıpazarı ilçesinde etkili olan yağış yüzünden ev ve işyelerini de su bastı.

Samsun'da sağanak: 2 kişi hayatını kaybetti

Samsun'u vuran sağanak 2 can aldı.

Salıpazarı ilçesinde debisi yükselen derenin karşısına geçerken akıntıya kapılan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri bir kaç kişinin daha sele kapıldığı ihbarı aldı. Kayıpları arama çalışması başlattı.

İlçede etkili olan sağanak yüzünden dereler taştı. Salıpazarı Devlet Hastanesinin zemin katı, tekstil fabrikası ile ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #samsun
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