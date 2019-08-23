Samsun'da etkili olan sağanak yağış iki kişinin ölümüne neden oldu. Salıpazarı ilçesinde etkili olan yağış yüzünden ev ve işyelerini de su bastı.

Samsun'u vuran sağanak 2 can aldı.



Salıpazarı ilçesinde debisi yükselen derenin karşısına geçerken akıntıya kapılan 2 kişi yaşamını yitirdi.



Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri bir kaç kişinin daha sele kapıldığı ihbarı aldı. Kayıpları arama çalışması başlattı.



İlçede etkili olan sağanak yüzünden dereler taştı. Salıpazarı Devlet Hastanesinin zemin katı, tekstil fabrikası ile ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.



ulusal.com.tr