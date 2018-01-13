TIR'daki hamsinin yola dökülmesi nedeniyle Samsun-Ordu karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı

Samsun'un Terme ilçesinde TIR ile iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Özlü yönetimindeki 61 K 8809 plakalı hamsi yüklü TIR, Samsun-Ordu karayolu Kozluk mevkisinde aynı yönde seyreden Osman T. idaresindeki 55 E 0506 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeridine geçen TIR, Osman Güngör'ün kullandığı 55 FB 795 plakalı otomobilin üzerine devrildi.



Kazada yaralanan TIR sürücüsü Özlü, otomobil sürücüsü Güngör ile araçlarda bulunan Mahmut Celal Kilit ve Sevim Güngör, 112 acil servis ekiplerince hastanelere götürüldü.



Kazada TIR'da yüklü hamsinin yola dökülmesi nedeniyle Samsun-Ordu karayolu, bir süre trafiğe kapalı kaldı.