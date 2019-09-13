Samsun'da "torbacı" operasyonu: 6 tutuklama daha
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 6'sı daha tutuklandı.
YURT 13.09.2019, 20:13
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Bafra Adliyesine sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun merkez ve Bafra ilçesinde belirlenen adreslere 3 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 zanlı gözaltına alınmıştı.
Dün adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 3'ü tutuklanmış, 4'ü de serbest bırakılmıştı.
Kaynak: AA
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