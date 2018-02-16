Erdoğan ve Tillerson görüşmesinin ayrıntıları
Erdoğan ve Tillerson görüşmesinin ayrıntıları
TSK'dan açıklama: 7 asker yaralı
TSK'dan açıklama: 7 asker yaralı
Yıldırım: Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli
Yıldırım: Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli
Ankara'daki patlamada flaş gelişme
Ankara'daki patlamada flaş gelişme

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

 Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Orhan Sonkaya idaresindeki 55 BBU 61 plakalı cip, Mevlana Mahallesi Musa Cevher Dudayev Bulvarı'nda Adnan Kurt yönetimindeki 55 NJ 068 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Refik Kurt hayatını kaybetti, yaralanan Adnan Kurt ile ile Sezahat Kurt, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #ölümlü kaza #bafra
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.