Terme ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 yaşındaki çocuk öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu bir çocuk öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.



Fatih Namık Şahan (32) idaresindeki 28 DL 637 plakalı otomobil, Söğütlü mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.



Kazada takla atarak karşı şeride geçen araçtaki sürücü Şahan ile eşi Ayşe (22), çocukları Hamza Eymen (2) ve Ömer Emin Şahan (4) yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ömer Emin Şahan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Ailenin, 2 yaşındaki oğullarının tedavisi için gittikleri Samsun'dan Giresun'a döndükleri öğrenildi.



