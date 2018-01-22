Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu bir çocuk öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Fatih Namık Şahan (32) idaresindeki 28 DL 637 plakalı otomobil, Söğütlü mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada takla atarak karşı şeride geçen araçtaki sürücü Şahan ile eşi Ayşe (22), çocukları Hamza Eymen (2) ve Ömer Emin Şahan (4) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ömer Emin Şahan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ailenin, 2 yaşındaki oğullarının tedavisi için gittikleri Samsun'dan Giresun'a döndükleri öğrenildi.
Terme ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 yaşındaki çocuk öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı
Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu bir çocuk öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.