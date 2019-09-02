Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, yayladan dönen Naim Uysal (49) yönetimindeki 55 RP 583 plakalı traktör, Meşeli Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile traktörün römorkunda bulunan Sündü (48), Semanur (23), Vesile (20) ve Ayşe Uysal (25) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.