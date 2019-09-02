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Samsun'da traktör devrildi: 5 yaralı

Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Samsun'da traktör devrildi: 5 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yayladan dönen Naim Uysal (49) yönetimindeki 55 RP 583 plakalı traktör, Meşeli Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile traktörün römorkunda bulunan Sündü (48), Semanur (23), Vesile (20) ve Ayşe Uysal (25) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #samsun #trafik kazası #vezirköprü #Yaralamalı Kaza
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