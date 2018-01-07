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Samsun'da uyuşturucu operasyonları

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan firari hükümlü ve bir şüpheli tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonları

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan firari hükümlü ve bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 Ocak'ta Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından tutuklanan Yusuf A. ve Savaş S. ile bağlantısı olduğu öne sürülen Serkan Ö'yü kovalamaca sonucu yakaladı.

Uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Serkan Ö'nün üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ve az miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bu arada ekipler, Rahman Y'yi İlkadım ilçesindeki Kökçüoğlu Camisi'nin tuvaletinde iki kişiye sentetik uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan Ö. ve Rahman Y, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu operasyonu #samsun #İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi
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