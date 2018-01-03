SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmada İsa Tunçer'in 3 ayrı kişiye uyuşturucu madde sattığını belirledi.
Operasyonla şüpheliyi yakalayıp üzerini arayan ekipler, bir miktar esrar maddesi, sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap ele geçirdi.
Ekipler, uyuşturucuyla bağlantısı olduğu anlaşılan Y.T.G'yi de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Tunçer tutuklandı, Y.T.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
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