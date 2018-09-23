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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

İstanbul-Samsun seferini gerçekleştiren bir firmaya ait yolcu otobüsünü takibe alan ekipler, ilçe girişinde otobüsten inen şüpheli Onur Y. ile otomobille şahsı karşılamaya gelen Mehmet K. ve Yusuf Ç'yi yakaladı.

Ekipler, şüphelinin yanında bulunan çantada, bin 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Havza Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Onur Y. ve Yusuf Ç. "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Mehmet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #samsun #uyuşturucu operasyonu
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