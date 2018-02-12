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Samsun'daki ev yangını

Yangında yaşamını yitiren anne ve işitme engelli iki kızının cenazesi toprağa verildi

Samsun'daki ev yangını

Samsun'un Terme ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve engelli 2 kızının cenazesi toprağa verildi.

Yangın sonrası Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırılan anne Sevim Semiz (80) ile işitme ve görme engelli kızları Emine Semiz (58) ile Havva Gülen'in (60) cenazesi, buradaki işlemlerin ardından yakınları tarafından alınarak Özyurt Mahallesi’ndeki akrabalarına ait eve getirildi.

Helallik alındıktan sonra evin önünde kılınan namazın ardından anne ve kızlarının cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Terme ilçesine bağlı Özyurt Mahallesi'nde yaşayan Sevim Semiz'in torunu Selim Yağcı, dün anneannesine sürpriz yapmak amacıyla haber vermeden İstanbul'dan ilçeye gelmiş, evin yandığını görünce itfaiyeye bildirmişti.

Eve giren Yağcı, anneannesini alevlerin arasından çıkarmayı başarmış, itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra evde yaptıkları incelemede, Semiz'in kızları Emine Semiz ile Havva Gülen'in cansız bedenini bulmuştu. Anne Sevim Semiz de evin önünde ambulansta yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #Terme ilçesi #cenaze #anne kız
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