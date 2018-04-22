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Samsun'daki trafik kazası araç kamerasında

Samsun'un Terme ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kaza anı araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

Samsun'daki trafik kazası araç kamerasında

Emrah H. idaresindeki 55 KP 740 plakalı otomobil, Samsun-Terme karayolunda Nusret U'nun kullandığı 55 K 4232 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada sürücülerden Emrah H. hafif yaralanırken, otomobilde büyük hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri araç kamerasını inceledi.

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonun sinyal vermediği tespit edildi.

Kamyon sürücüsünün kazada tam kusurlu olduğu öğrenildi.

Emrah H, gazetecilere yaptığı açıklamada, sollama yaptığı sırada kamyonun sinyal vermeden aniden önüne kırdığını öne sürerek, "Aniden olunca duramadım. Kamyonun yan tarafından altına girdim. Emniyet kemeri beni hayatta tuttu." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #samsun #Trafik #kaza #Terme #kamyon #otomobil
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