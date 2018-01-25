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Samsun'daki uyuşturucu operasyonları

İki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Samsun'daki uyuşturucu operasyonları

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun - Ankara karayolunda takip ettikleri bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Keita"nın da katıldığı operasyonda, araçta yapılan aramada, döşemeye gizlenmiş 83,50 gram sentetik uyuşturucu ile 9 gram eroin ele geçirildi. Ekipler, şüpheliler Engin K. (26) ile Ayhan Y'yi (32) yakaladı.

Zeytinlik Mahallesi Birlik Sokak'ta bir ikamete operasyon düzenleyen ekipler, suça sürüklenen çocuk E.Ö (17) ile Yavuz Enes İ'yi (19) yakaladı. İkamette ve şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, 44 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Engin K, Ayhan Y. ve Yavuz Enes İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mahkemeye çıkarılan suça sürüklenen çocuk E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu operasyonu #samsun #Narkotik köpeği Keita #İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi
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