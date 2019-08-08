Samsun'da "Tekkeköy Mağaraları Arkeolojik Vadisi" alanında yürüyüşe çıkan bir kişi kayboldu. Ailesini ihbarı üzerine başlayan arama kurtarma çalışması sürüyor.

Samsun'da Tekkeköy Mağaraları Arkeolojik Vadisi'nde yürüyüşe çıkan 1 kişiden haber alınamıyor.



58 yaşındaki Kutsi Akıcı, Tekkeköy ilçesindeki arkeolojik vadide dün sabah saatlerinde yürüyüşe çıktı. Bir daha geri dönmedi.



Akıcı'dan haber alamayan ailesi, jandarmaya haber verdi.



Samsun Jandarma Komutanlığı ile Afet ve AFAD ekipleri bölgeye gitti. İz takip köpekleri ile arama çalışmaları başladı.



Arkeolojik vadinin etrafında bulunan dere yatağında ve ormanlık alanda Akıcı'dan bir ize rastlanmadı.



Akıcı'nın bulunması için arama faaliyetleri sürüyor.





ulusal.com.tr