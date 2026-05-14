Samsun Havza’da selin yaraları sarılıyor: 50 Milyon Liralık acil ödenek aktarıldı

Hacı Osman Deresi’nin taşmasıyla sular altında kalan mahallelerde hayatın normale dönmesi için devlet tüm imkanlarını seferber etti. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, bölgeye dev bir acil yardım ödeneği aktarıldı.

AFAD'DAN HAVZA’YA 50 MİLYON LİRALIK CAN SUYU

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla AFAD Başkanlığı, Havza ilçesindeki acil ihtiyaçların karşılanması ve oluşan hasarların giderilmesi amacıyla Valilik emrine ilk etapta 50 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi. Bu ödenek, selden etkilenen vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve altyapı onarımlarında kullanılacak.

4 MAHALLEDE TEYAKZUZ: 1063 PERSONEL SAHADA

Hacı Osman Deresi’nin taşması sonucu özellikle İcadiye, 25 Mayıs, Bahçelievler ve Medrese mahallelerinde ciddi su taşkınları yaşandı. İlçeden gelen toplam 137 ihbara anında yanıt veren ekipler, dev bir operasyon başlattı. Sahadaki çalışmaların boyutu ise rakamlara şöyle yansıdı:

Personel Gücü: 1063 personel ve 14 dalgıç pompa görev başında.

Araç ve Ekipman: 85 iş makinesi, 41 kamyon/kamyonet, 214 araç ve 6 bot ile tahliye çalışmaları sürüyor.Teknik Müdahale: Su tahliyesini hızlandırmak için 90 motopomp bölgede aktif olarak kullanılıyor.

"YARALAR HIZLA SARILIYOR"

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve tüm kamu kurumlarının koordineli bir şekilde temizleme ve hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Açıklamada, selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilirken, afet sonrası rehabilitasyon sürecinin büyük bir özveriyle yürütüldüğü vurgulandı.