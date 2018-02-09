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Samsun merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı

Samsun merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Samsun merkezli 3 ilde, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için Bafra, Çarşamba, İlkadım ve Tekkeköy ilçeleri ile Rize ve Bursa'da belirlenen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Samsun'da 18, Rize ve Bursa'da 1'er şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 399 mermi, çeşitli miktarlarda fişek, şarjör ile tabanca yapımında kullanılan malzeme ve tabanca parçaları ele geçirildi.

Zanlıların işlemleri sürdürülüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #silah kaçakçılığı #Samsun il jandarma Komutanlığı #samsun #rize #bursa
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