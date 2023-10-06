Samsun Merkezli Suç Örgütü Operasyonu: 34 Gözaltı

Samsun merkezli İstanbul, Amasya ve Bursa illerini kapsayan suç örgütü operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı.

Samsun Merkezli Suç Örgütü Operasyonu: 34 Gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütleri ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli yağma, tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs, tehdit ve vahim nitelikte ruhsatsız silah taşımak" suçlarını işlediği tespit edilen organize suç örgütüne yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun Merkezli Suç Örgütü Operasyonu: 34 Gözaltı

Operasyon çerçevesinde Samsun merkez, 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile İstanbul, Bursa ve Amasya illerinde bulunan 41 ikamet ve 4 iş yerine şafak baskını yapıldı. Yapılan baskında 36 kişiden 34'ü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet vahim nitelikli UZİ marka tabanca, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 5 adet amaç dışı bıçak ve 777 adet tabanca mermisi ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.
Soruşturma devam ediyor.

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