Samsun Tokat ve Erzincan'ın bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı okullar tatil edildi.

Erzincan'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi.Kentte kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Refahiye, Otlukbeli ve Çayırlı ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.Tokat'ın Reşadiye ve Niksar ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Reşadiye ve Niksar ilçelerinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle iki ilçede ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.Kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı merkeze bağlı taşımalı eğitim veren okullar, Tutak ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar ile köy okulları ve Eleşkirt ilçesinde tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.Ağrı'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Yağış nedeniyle Ağrı merkez ve bağlı köylerinde taşımalı eğitim veren okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.Tutak ilçesinde ise taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarının bir gün tatil edildiği, Eleşkirt ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği açıklandı.Samsun'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinin ardından Ayvacık ilçesinde tüm okullar, 19 Mayıs, Canik, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde de taşıma eğitim veren okullar tatil edildi.Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, iç kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği hatırlatılan açıklamada, Ayvacık ilçesinde de tüm okullarda 19 Mayıs, Canik, Alaçam ve Yakakent ilçesinde ise taşıma merkezli okullarda eğitime bir gün ara verildi.Açıklamada, Canik ilçesinde Gökçepınar İlk/Ortaokulu, Başalan Cumhuriyet İlk/Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu, Hacı Naipli İlk/Ortaokulu, Düzardıç ve Gödekli ilkokulları, Tuzaklı İlk/Ortaokulu, Gölalan İmam Hatip Ortaokulu, Başkonak İlk/Ortaokullarının tatil edildiği, tatil edilmeyen taşıma merkezleri okullara taşıma yoluyla gelemeyen öğrencilerin ise izinli sayılacağı ifade edildi.19 Mayıs ilçesinde Karagöl, Kuşkayası ve Kösedik mahallelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, Alaçam ilçesine bağlı Kızlan İlk ve Ortaokulunun da tatil edildiği bildirildi.Ayrıca, Alaçam ilesinin Yoğun Pelit, Yukarı Koçlu, Köseköy, Gökçeağaç Oymağı, Kalukkaraçukur, Örenli, D. Deresi, Yenimahalle, Ortaköy ve Kalukdemirci mahallelerinden ilçe merkezindeki okullara taşımayla gelen öğrencilerin izinli sayılacağı, Yakakent ilçesine bağlı Karaaba İlk ve Ortaokulunda da eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.