Samsun TOKİ sonuçları: 6 bin 397 konut sahibini buluyor! Listeler açıklandı mı?
Samsun'da 6 bin 397 ailenin ev hayalini gerçeğe dönüştürecek TOKİ kura çekimi noter huzurunda gerçekleşirken, gözler e-Devlet üzerinden erişime açılacak asil ve yedek hak sahipleri listesine çevrildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen takvim işliyor. 29 Aralık’ta start alan ve şu ana kadar 34 ilde tamamlanan kura maratonunda sıra Samsun’a geldi.
Noter huzurunda yapılan ve canlı yayınlanan çekilişle, başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar arasından asil ve yedek hak sahipleri belirleniyor. Kura çekimi; Samsun Merkez başta olmak üzere Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerindeki projeleri kapsıyor.
KURADA İSMİ ÇIKMAYANLAR NE YAPACAK?
Çekiliş sonucunda asil veya yedek listede yer alamayan vatandaşların yatırdıkları başvuru bedellerinin iade süreci de netlik kazandı. Hak sahibi olamayanlar, başvuru ücretlerini kura tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında geri alabilecek. İadeler, başvurunun yapıldığı bankanın şubeleri veya ATM’leri aracılığıyla tahsil edilebilecek.
SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?
Başvuru sahipleri, sonuçlar sisteme yüklendiğinde aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulama yapabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi
e-Devlet Kapısı
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile ilgili ekranlara giriş yaparak hak sahipliği durumlarını anlık olarak görüntüleyebilecek.