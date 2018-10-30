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Samsun ve Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun ve Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi gözaltına alındı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Bafra'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Yakakent ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 550 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Araçta bulunan Ceylan D, Yunus Emre S, Ramazan D, Selma D, Gökçen B. ve Burak Can K. ile bu kişilerle ilişkili olduğu değerlendirilen Arif Can D. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla Bafra Adliyesi'ne sevk edildi.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 kilo 92 gram sentetik uyuşturucu, 4,90 gram esrar, 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılardan 8'i hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #samsun #operasyon #uyuşturucu #gözaltı
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