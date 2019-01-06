Samsun'un ​​Kavak, Ladik, Asarcık, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde yoğur kar yağışı nedeniyle 7 Ocak Pazartesi eğitime bir gün ara verildi. Kastamonu'da Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt ve Tosya ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ​​Kavak, Ladik, Asarcık, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.



Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacakları aktarıldı.



Kastamonu'da eğitime kar tatili

Kar yağışı nedeniyle Kastamonu'da 8 ilçede okullar tatil edildi.



Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt ve Tosya ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 7 Ocak Pazartesi bir gün ara verildiği bildirildi.



Kent merkezi ve Devrekani ilçesinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.

