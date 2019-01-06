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Samsun ve Kastamonu'da 7 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Açıklama geldi

 Samsun'un ​​Kavak, Ladik, Asarcık, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde yoğur kar yağışı nedeniyle 7 Ocak Pazartesi eğitime bir gün ara verildi. Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde eğitime yarın ara verildi. 

Samsun ve Kastamonu'da 7 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Açıklama geldi

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ​​Kavak, Ladik, Asarcık, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacakları aktarıldı.

Kastamonu'da eğitime kar tatili
Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde eğitime yarın ara verildi.  Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yarın merkez ilçe ve bağlı köylerdeki okulların bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.
Açıklamada, merkez ve bağlı köylerde görevli hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

 

Etiketler; #samsun #kastamonu
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