Samsun'un ​​Kavak, Ladik, Asarcık, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde yoğur kar yağışı nedeniyle 7 Ocak Pazartesi eğitime bir gün ara verildi. Kastamonu'da Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt ve Tosya ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ​​Kavak, Ladik, Asarcık, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.



Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacakları aktarıldı.



Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "19 Mayıs ilçemizde bulunan Karagöl, Kuşkayası ve Kösedik İlk-Ortaokullarında 07.01.2019 Pazartesi günü eğitime bir gün ara verilmiş olup, bu mahallelerden ilçe merkezine taşımalı olarak gelen tüm kademedeki öğrenciler aynı gün izinli sayılacaktır." denildi



Kastamonu'da eğitime kar tatili

Kar yağışı nedeniyle Kastamonu'da 8 ilçede okullar tatil edildi.



Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt ve Tosya ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 7 Ocak Pazartesi bir gün ara verildiği bildirildi.



Kent merkezi ve Devrekani ilçesinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.



Kastamonu'da eğitime kar engeli

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçedeki tüm okullar ile 4 ilçedeki taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 7 Ocak Pazartesi ara verildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Cide ve Pınarbaşı ilçelerinin tüm okullarında, İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin ve Şenpazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kent merkezi ile Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt ve Tosya ilçelerinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.